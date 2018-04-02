كوالالمبور 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأدانت الحكومة الماليزية اليوم، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في مسيرة يوم الأرض، التي انطلقت الأسبوع الماضي قرب الحدود في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد مدنيين وسقوط عدد من الجرحى والمصابين.وقالت الخارجية الماليزية في بيان، إن الاستخدام المفرط للقوة من قبل إسرائيل هو أمر لا مبرر له وغير مقبول على الإطلاق، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بسرعة لتجنب المزيد من الخسائر في أرواح الفلسطينيين.يذكر أن ما لا يقل عن 15 مدنيًا فلسطينيًا استشهدوا واصيب أكثر من 1416 آخرون، بعدما فتح جيش الاحتلال نيران أسلحته باتجاه عشرات الآلاف من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وشيوخ تجمعوا على بعد أمتار من السياج الفاصل في مسيرة أطلقوا عليها (العودة الكبرى) إحياء ليوم الأرض الفلسطيني وتأكيدًا لحقهم في العودة إلى أراضيهم.// انتهى //09:57ت م