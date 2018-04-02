الدمام 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واساطلع 50 طالباً من مدارس القطيف "بنين" ،على أساليب الزراعة الحديثة وأنواع الشتلات والنباتات المختلفة، إضافة إلى الطرق المتبعة في زراعة الأزهار والشجيرات.وهدفت زيارة الطلاب لمشتل بلدية المحافظة التي تأتي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية إلى رفع مستوى الوعي في مجالات البيئة، واستكمالًا للمبادرات التفاعلية مع المدارس، من خلال نشر ثقافة عدم العبث بالحدائق والأماكن العامة وسلوك المحافظة عليها، والتعرف على الطرق المتبعة في زراعة الازهار والشجيرات، والتأكيد على أهمية نبذ السلوكيات الخاطئة التي يمارسها البعض كقطع الأشجار والعبث بالزهور.// انتهى //10:00ت م