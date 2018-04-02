القاهرة 16 رجب 1439هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الاجتماع الطارئ الذي تعقده جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين غدًا في دورة غير عادية برئاسة المملكة العربية السعودية، بناء على طلب فلسطيني لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مسيرة تحت عنوان "مسيرة العودة الكبرى بمناسبة ذكري يوم الأرض للشعب الفلسطيني.ولفتت الصحف الانتباه إلى مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها ضد انتفاضة الشعب الفلسطيني وإحباط واشنطن محاولة ثانية لإصدار مجلس الأمن الدولي بيانًا بشأن غزة، وتوعد إسرائيل برد أقوى ضد الفلسطينيين، ورفضها التحقيق في مجزرة غزة.وذكرت صحف الاثنين أن القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية في غزة قررت تنظيم سلسلة من الفعاليات خلال الأيام والأسابيع القادمة وصولا إلى مسيرة الزحف العظيم في الـ 15 من مايو القادم.ونقلت عن وزير الخارجية سامج شكري، أن القمة العربية المقبلة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ستناقش قضية الإرهاب، باعتبارها قضية تهتم بها الدول العربية، ونشهد آثارها المدمرة في العالم العربي.وأخبرت عن المؤتمر الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية مساء اليوم لإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية واسم المرشح الفائز بمنصب رئاسة الجمهورية.دوليًا.. تطرقت صحف الجمهورية إلى انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة الامريكية وكوريا الجنوبية بمشاركة آلاف الجنود لمدة شهر.// انتهى //10:00ت م