جيزان 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسنفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان أمس، دورة تدريبية بعنوان " مهارات الإسعافات الأولية "، وذلك بمقر معهد تدريب شرطة منطقة جازان.وهدفت الدورة التي شارك فيها "40" فرداً من الدوريات الأمنية بالمنطقة، إلى نشر ثقافة الإسعافات الأولية بين المشاركين، وتعريفهم بأهمية الإسعافات الأولية ودورها الحيوي في إنقاذ حياة المصابين جراء الحوادث المختلفة التي قد يتعرض لها الإنسان.وتناولت الدورة التي قدمها المدرب أحمد بن محمد شبلي، كيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة، والمهارات الإسعافية اللازمة للتعامل مع حالات النزيف والكسور, إضافةً إلى التعريف بعمل هيئة الهلال الأحمر السعودي وطريقة الاتصال بالهيئة على الرقم "997"، وتقديم عرض موجزٍ عن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.// انتهى //10:01ت م