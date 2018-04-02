حائل 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات شمال حائل غداً العديد من المحاضرات بعنوان "أهمية الإخلاص" وذلك بعد صلاة المغرب.وتأتي المحاضرات التي يلقيها مهدي الشمري في جامع بنية الرشيد بحي المملكة وعبدالله الشاعر في جامع الهقص بحي المنتزه الشرقي وخالد الرشود في جامع القويعي بحي الياسمين وأحمد الرميح في مسجد النودلي بحي أجا ضمن أنشطة المكتب التوجيهية.// انتهى //11:13ت م