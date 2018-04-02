الباحة 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واساعتمد المدير العام للتعليم بالمنطقة سعيد بن محمد مخايش صرف مستحقات مكافآت محو الأمية بمبلغ قارب (400) الف ريال على أن تودع في حسابات المستفيدين البنكية خلال الأسبوع القادم عبر نظام ( الصرف الآلي سريع).وحث مدير الشؤون المالية المكلف طلال محمد طراد المستفيدين مراجعة حساباتهم البنكية لاستلام مستحقاتهم والتأكد من ايداعها أو مراجعة الشؤون المالية بالإدارة متى ما دعت الحاجة لذلك.// انتهى //11:15ت م