مكة المكرمة 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسنفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، اليوم، حملة لإزالة عدد من التعديات العشوائية في منطقة العكيشية المطلة على الطريق الدائري الرابع .وأوضح رئيس البلدية المهندس ممدوح بن محمد عراقي، أن المواقع المزالة عبارة عن عدد من المباني المخالفة وبمساحات مختلفة حيث تمت إزالة 4 منازل و 35 بناء آخر وغرف ،تسكنها عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، كما تم ضبط موقع استخدمه المخالفون لجمع الكابلات وبيعها بطرق مخالفة.وأشار إلى أن هناك العديد من الفرق الميدانية التي خصصتها البلدية لمتابعة تلك المواقع باستمرار.// انتهى //11:26ت م