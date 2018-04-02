وادي الدواسر 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واساختتمت أمس في محافظة وادي الدواسر, دورة "قوة التطوع" التي نظمتها كلية الهندسة بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع.وأوضح مقدم البرنامج عضو هيئة التدريس عضو الملتقى العلمي بالجامعة الدكتور محمد الأبيض, أن الدورة التي استهدفت أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب تناولت أهم مهارات العمل التطوعي المؤسسي. وأثره علي الفرد والمجتمع عبر حقيبة "قوة التطوع".وأعرب الدكتور الأبيض عن شكره لعميد الكلية الدكتور مجاهد آل ضيف الله على دعمه وتشجيعه لمثل هذه البرامج والمبادرات التي تسهم في الارتقاء بالعمل التطوعي وتعزز المسؤولية المجتمعية لدى منسوبي الكلية والمجتمع.// انتهى //11:26ت م