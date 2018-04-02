حرض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأعلنت صحة الأحساء بدء العمل في مركز إسعافي هجرة حرض - 170 كيلو متراً عن الهفوف ، لخدمة أهالي الهجرة وما جاورها ، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.ودعم المركز بفرقتين طبيتين إضافة لسيارات الإسعاف عالية التجهيز لتقديم خدمات النقل الإسعافي للمرضى والحالات الطارئة ، حيث تأتي هذه الخطوة إستكمالاً للتوسع في تشغيل وحدات النقل الاسعافي في المراكز الصحية لتحويل الحالات الطارئة من المركز الصحي للمستشفيات المحيطة به.يذكر أن صحة الأحساء تضم حالياً أسطول سيارات عالية التجهيز بعدد (67 سيارة) للتنسيق بين المستشفيات والمراكز الصحية داخل وخارج المحافظة في نقل الحالات الطارئة ، ويتم بشكل دوري متابعتها وكذلك تدريب القوى العاملة عليها لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين وفق التطلعات المرجوة بإذن الله.// انتهى //11:30ت م