تبوك 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسيشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك بجناح ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان " النبق والحبق " السياحي بمركز الديسة في منطقة تبوك، يعنى بالجانب الإرشادي زراعياً وبيطرياً .وأفاد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور العربي بن مهدي العميم، أن المشاركة تأتي لإبراز الدور الذي تقدمة شعبة الإرشاد الزارعي والبيطري والخدمات المنوطة بها والإسهام في التوعية الخاصة بالمستفيدين، التي تشمل الإرشاد البيطري، والإرشاد السمكي، والإرشاد النباتي بشقيه (العضوي والحيوي).وأشار إلى تقديم النصائح والإرشادات عن أهم الأمراض التي تصيب الحيوانات وطرق الوقاية منها والرد على جميع استفسارات الزوار، مع إرشاد المزارعين في مكافحة الأمراض النباتية وطرق الوقاية والعلاج، وكيفية الاستفادة من الممارسات الرائدة والتقنيات والأساليب الزراعية الحديثة إضافة لتوزيع المطويات والنشرات التوعوية للزائرين والمهتمين، وإيضاح خطورة الأثر المدمر للاحتطاب على البيئة وأهمية زراعة الأشجار ومكافحة التصحر.// انتهى //11:32ت م