عام / اهتمامات الصحف الجزائرية
الاثنين 1439/7/16 هـ الموافق 2018/04/02 م واس
الجزائر 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واس
أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم التقدم الميداني الذي حققه جيش الشرعية اليمني بمناطق طوق العاصمة ، صنعاء ، ومحافظة صعدة ، فضلاً عن محافظات تعز وأب والحديدة على الساحل الغربي لليمن .
وتطرقت الصحف إلى تصريحات المبعوث الأممي لليمن ، مارتن غريفيث ، وتشديده على إمكانية التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية مستقبلاً .
ورأت أن حالة الإنسداد التي تشهدها الساحة السياسية الليبية ، مؤشر قوي على انهيار مؤسسات الدولة وعجز الكيانات القبلية والسياسية على معالجة الوضع المتدهور في هذا البلد العربي المغاربي .
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