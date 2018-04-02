الجزائر 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم التقدم الميداني الذي حققه جيش الشرعية اليمني بمناطق طوق العاصمة ، صنعاء ، ومحافظة صعدة ، فضلاً عن محافظات تعز وأب والحديدة على الساحل الغربي لليمن .وتطرقت الصحف إلى تصريحات المبعوث الأممي لليمن ، مارتن غريفيث ، وتشديده على إمكانية التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية مستقبلاً .ورأت أن حالة الإنسداد التي تشهدها الساحة السياسية الليبية ، مؤشر قوي على انهيار مؤسسات الدولة وعجز الكيانات القبلية والسياسية على معالجة الوضع المتدهور في هذا البلد العربي المغاربي .// انتهى //11:35ت م