تبوك 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسطبق مستشفى الملك خالد بتبوك برنامج أرشفة قسم السجلات الطبية الإلكتروني، وهو نظام لإدارة الملف الطبي من حيث تخزينه ومتابعته حيث يتيح النظام الاحتفاظ بإصدارات متعددة للوثيقة وسهولة الرجوع إليها لإستخداماتها المتعددة .وأتم المستشفى أرشفة 180 ألف سجل طبي حيث يحتوي السجل الإلكتروني على جميع المعلومات الشخصية للمريض ومعلومات التشخيص والتاريخ المرضي والمؤشرات الحيوية والإجراءات العلاجية المتخذة ، ونتائج التحاليل الطبية وصور الاشعة والأدوية الطبية المصروفة للمريض.// انتهى //11:38ت م