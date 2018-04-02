جدة 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأحبط جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي ثلاث عمليات لتهريب 4.343 كيلو جرامات من مادة "الكوكايين" المخدرة، عُثر عليها مُخبأة في الحقائب الخاصة بالمسافرين.وأوضح مدير عام جمرك المطار بندر الرحيلي، أنه تم إحباط 2.253 كيلو جرام في العملية الأولى و1.253 كيلو جرام في العملية الثانية ،أما في العملية الثالثة فتم إحباط 0.837 جراما من الكوكايين ، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.// انتهى //11:44ت م