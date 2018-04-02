طوكيو 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في طوكيو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغيه سيكو.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات واليابان وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية وآلية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء العلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات واليابان وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.// انتهى //11:44ت م