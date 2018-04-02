بغداد 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بمباشرة حكومة إقليم كردستان العراق بتوزيع الرواتب المستحقة على موظفي الإقليم, وفق التعديل الجديد لنظام ‏الادخار الذي اعتمدته أمس الأول.وتطرقت إلى ‏لائحة السفراء العراقيين الجدد التي اعتمدتها وزارة الخارجية ومن المفترض أن تقدمها الحكومة إلى البرلمان للمصادقة عليها, التي تضم 28 مرشحًا لشغل منصب سفير.وفي الشان الأمني.. تناولت صحف الاثنين التحركات التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي في بعض الاقضية والنواحي بمحافظة ‏نينوى، في محاولة يائسة لاعادة تنظيم صفوفه, منوهة بالعمليات التي تنفذها القوات الأمنية العراقية لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي والقضاء عليها.‏وأشارت في هذا المجال إلى تحذير رئيس الوزراء حيدر العبادي، من خطورة الامدادات السياسية والإعلامية للإرهاب، وتأكيده في مؤتمره الصحفي أمس بأن الإرهاب ما زال موجودًا في العراق، ويحتاج إلى سنوات أخرى للقضاء عليه، وأنه مازال يشكل تحديًا.وتطرقت صحف العراق إلى المحاور الأخرى التي تناولها العبادي في مؤتمره الصحفي التي تركزت حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والانتخابية.// انتهى //11:53ت م