كانو 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسقتل 18 شخصًا وأصيب أكثر من 84 في هجوم نفذه مسلحون من جماعة بوكو حرام في الليلة الماضية بمدينة مايدوجوري شمال شرق نيجيريا.وأفاد مسؤول في وكالة إدارة الطوارئ في نيجيريا أن الضحايا قتلوا خلال محاولتهم الهروب من المعارك بين المتمردين والجيش النيجيري.من جهته أوضح رئيس فريق التدخل السريع بيلو دامباتا أن 84 شخصا أصيبوا في الهجوم الذي وقع الليلة الماضية.// انتهى //11:54ت م