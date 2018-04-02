عرعر 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية أمس, الحملة المكثفة لإزالة مظاهر التشوه البصري بمدن المنطقة، بإشراف رؤساء البلديات التابعة للأمانة، حيث تم تشكيل العديد من الفرق المتخصصة للقيام بجولات ميدانية ورصد وتحسين أي مظهر سلبي في الأحياء والشوارع بجميع محافظات وقرى المنطقة.وأوضح أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد, أن الحملة تستمر ستة أسابيع, وتشتمل على تنفيذ العديد من الأعمال والمهام لمعالجة مختلف عناصر التشوه البصري, منها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتيبات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة الاستراحات والمخيمات المنتشرة عشوائيا على مداخل المدن، وإزالة مخلفات البناء، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة،إضافة إلى دراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية ذات التأثير السلبي على المشهد الحضري، مثل المطابخ والورش وخدمات السيارات وغيرها.ودعا الراشد المواطنين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها للحفاظ على جمالية المنطقة وجعلها خالية من الملوثات البصرية.// انتهى //12:54ت م