طوكيو 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسالتقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا.وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى اليابان - بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات واليابان وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات العسكرية والدفاعية، إلى جانب بحث عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد، على العلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات واليابان، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.// انتهى //12:55ت م