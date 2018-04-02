صبيا 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسينظم مركز الحي المتعلم بمدرسة صلهبة الابتدائية بإدارة تعليم صبيا بعد غدٍ الأربعاء, دورة تدريبية بعنوان "التعليم باللعب".وتستهدف الدورة المربين المهتمين بالأنشطة الشبابية, والمدربين المهتمين برعاية الموهوبين وأولياء الأمور, حيث تتضمن الدورة العديد من المحاور التدريبية عن أنواع اللعب وربط السلوك بالجهاز العصبي والتعرف على الألعاب لكل مرحلة إلى جانب فوائد تفريغ الطاقة من خلال لعب الأطفال.ودعا المركز المهتمين إلى التسجيل في الدورة .// انتهى //12:58ت م