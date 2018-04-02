مسقط 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم، عند مستوى 15ر4750 نقطة مرتفعًا بـ 98ر12 نقطة وبنسبة 27ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 17ر4737 نقطة.وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و 484 ألفًا و 555 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 5ر7 % مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت 4 ملايين و847 ألفًا و540 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 052ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 85ر17 مليار ريال عماني.// انتهى //13:15ت م