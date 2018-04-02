عمان 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسقدم الأردن ، اليوم ، الملف العربي المشترك لترشيح النخلة والعادات المتعلقة بها تراثًا مشتركًا ، لتسجيله على قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي خلال عام 2018.وقالت وزارة الثقافة الأردنية في بيان لها اليوم ، إن نائب سفير الأردن في العاصمة الفرنسية باريس، قدم ملف الترشيح تنفيذًا لقرار الدورة (19) لمؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي عقد في الرياض عام 2015م .وتضمن الملف كل ما يتعلق بالنخلة وما يستفاد منها، وارتباطها بالعادات والتقاليد ، والصناعات المتعلقة بها، لعرضه على اللجان المختصة في اليونسكو ومن ثم للتصويت عليه.// انتهى //13:15ت م