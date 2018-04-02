عام / الأردن يقدم الملف العربي المشترك لترشيح النخلة والعادات المتعلقة بها تراثًا مشتركًا
الاثنين 1439/7/16 هـ الموافق 2018/04/02 م واس
عمان 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واس
قدم الأردن ، اليوم ، الملف العربي المشترك لترشيح النخلة والعادات المتعلقة بها تراثًا مشتركًا ، لتسجيله على قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي خلال عام 2018.
وقالت وزارة الثقافة الأردنية في بيان لها اليوم ، إن نائب سفير الأردن في العاصمة الفرنسية باريس، قدم ملف الترشيح تنفيذًا لقرار الدورة (19) لمؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي عقد في الرياض عام 2015م .
وتضمن الملف كل ما يتعلق بالنخلة وما يستفاد منها، وارتباطها بالعادات والتقاليد ، والصناعات المتعلقة بها، لعرضه على اللجان المختصة في اليونسكو ومن ثم للتصويت عليه.
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13:15ت م