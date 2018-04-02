أديس 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأدى رئيس وزراء إثيوبيا الجديد أبي أحمد، اليمين أمام البرلمان اليوم، بتفويض لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية.واختار الائتلاف الحاكم أبي الأسبوع الماضي خلفًا لهايلي مريم ديسالين، الذي استقال ليفسح المجال أمام إجراء الإصلاحات.يشار إلى أن أوروميا التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا، وتشكل نحو ثلث عدد سكان إثيوبيا البالغ 100 مليون، تشهد أحداث عنف منذ عام 2015، سببها شعور سكانها بأنهم يتعرضون لتهميش سياسي واقتصادي.// انتهى //13:15ت م