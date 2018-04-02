لندن 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية اليوم ، جريمة مقتل شاب فلسطيني برصاصة من قوات الاحتلال الإسرائيلية جاءت من الخلف، وإدانة منظمات حقوق الإنسان لعمليات قتل الفلسطينيين لأنه لم يكن هناك مبرر لقتلهم، حيث لم يكونوا مسلحين ولم يشكلوا أي خطر على الإسرائيليين.ونقلت تأكّيد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثماني فلسطينيين ممن استشهدوا في أحداث مظاهرات "يوم الأرض" يوم الجمعة الماضي.ولفتت الصحف إلى تكثيف رئيسة الوزراء البريطانية جهودها من أجل تسوية قضية الحدود الإيرلندية في المفاوضات مع بروكسل.وأشارت إلى تحطم معظم أجزاء محطة الفضاء الصينية المتوقفة عن العمل تيانقونغ-1، لدى دخولها إلى الغلاف الجوي للأرض، فوق جنوب المحيط الهادئ.// انتهى //13:17ت م