الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسيشارك مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف, في ملتقى "السفر والاستثمار السياحي السعودي 2018" بالرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برعاية صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة بمشاركة أكثر من 20 دولة.وتشارك منطقة الجوف من خلال جناح يعرض من خلاله الفرص الاستثمارية السياحية بالمنطقة, بالشراكة مع عدد من الجهات وهي إمارة منطقة الجوف، وأمانة منطقة الجوف, وبلدية محافظة القريات, وبلدية محافظة طبرجل, وشركة دروازة المحدودة, وشركة العنان للسفر والسياحة وشركة أشرق لتنظيم المعارض.وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري, أن الجناح يعرف بمنطقة الجوف وما تمتلكه من مقومات سياحية وفرص استثمارية, كما يعد المعرض فرصة للراغبين بالاستثمار ليتعرفوا بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية، والتعريف بآثار منطقة الجوف من خلال عدد من المطبوعات والمجسمات المصورة لآثار المنطقة, إضافة إلى قيام الجناح بعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة خاصةً فيما يخص قطاع الإيواء.وبين الشمري أن الجناح يعرض عدداً من الفرص الاستثمارية لعدد من القطاعات بالمنطقة, حيث تعرض أمانة الجوف والبلديات التابعة للمنطقة, ثلاث فرص ضخمة وهي مشروع تطوير بحيرة دومة الجندل, ومشروع منتزه الأمير فهد بن بدر, ومشروع واحة الزيتون, إضافة إلى فرصة استثمارية وهي (فندق الربوه , محلات هدايا , كافيهات , وملاعب رياضية , ومولات تجارية).كما تعرض بلدية محافظة طبرجل عدد من الفرص الاستثمارية وهي (مدينة ترفيهية, مخطط استثمار سياحي, نادي صحي وصالات رياضية), وتعرض بلدية محافظة القريات عدد من الفرص الاستثمارية وهي (فندق خمس نجوم , فندق أربعة نجوم , مدينة ألعاب ترفيهية على الطريق الدولي , عدد من الأراضي تجارية لأغراض متعددة) .وأكد أن الملتقى يعد نافذة تسويقية للاستثمار السياحي الذي يزوره كبار رجال الأعمال السعوديين والخليجين للتعرف على هذه الفرص, مشيراً إلى أن منطقة الجوف تُعد واحة استثمارية خصبة في مجال السياحة خاصة وأنها تتميز بالتنوع البيئي المختلف فهي مهيأة للسياحة الزراعية والسياحة الصحراوية والسياحة البحرية, في تفرد تتميز به منطقة الجوف.// انتهى //13:20ت م