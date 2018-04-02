جيزان 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسدشن معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، اليوم، حملة جامعة جازان للتوعية بأضرار المخدرات والمنشطات في الجامعة ومدارس المنطقة التي ينفذها فريق بإشراف معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة.وأشار معاليه، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة، إلى أهمية هذه الحملة، مشيداً بالجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لمكافحة المخدرات ممثلة في المشروع الوطني "نبراس" والجهود الفائقة التي تبذلها القطاعات الأمنية في سبيل مكافحة هذه الآفة المدمرة، وحماية أبناء وبنات الوطن من أخطارها، مؤكداً وقوف الجامعة مع كل الجهود الرامية لمحاربة هذه الآفة، مشدداً على أن الجامعة تضع كل إمكاناتها وخبراتها من خلال مراكزها البحثية للاستفادة من دورها الريادي.وبين الدكتور القحطاني أن الجامعة ممثلة في مركز أبحاث المؤثرات العقلية عملت ومنذ زمن على مكافحة الآفة الخطيرة بعقد المؤتمرات وإطلاق حملات التوعية, متمنياً في هذا الصدد للحملة التوفيق والسداد وأداء رسالة الجامعة على أتم وجه.وختم معالي مدير جامعة جازان تصريحه مبرزاً أهمية إيصال الرسالة التوعوية لمختلف الطلاب والطالبات في الجامعة وفي مدراس المنطقة من أجل زيادة مستوى الوعي ومحاربة المخدرات وتجفيف منابعه.// انتهى //13:20ت م