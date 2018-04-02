الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأنهت اللجان التنظيمية والعلمية والإعلامية تحضيراتها للمؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية تحت شعار "المستقبل يبدأ الآن"، الذي تنظمه الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة والإسكان بجمهورية مصر العربية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 15 - 17 أبريل المقبل.وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية بالمؤتمر الصيدلي عبدالرحمن السلطان أن 78 خبيراً ومتحدثاً في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية من 16 دولة عربية و 13 دولة أجنبية يشاركون في المؤتمر، بهدف وضع رؤى لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي العربي.وأضاف السلطان أن أوراق العمل في المؤتمر تناقش 15 محوراً لتعزيز الجهود العربية في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ففي محور الغذاء يبحث الخبراء الحوكمة وإدارة إنتاج الغذاء، ودور المنظمات الغذائية العالمية في حوكمة إنتاج وتصنيع الأغذية، مع عرض تجارب ناجحة من الدول العربية في هذا المجال، إضافة إلى عرض الاتجاهات الحديثة في تقنيات إنتاج وتصنيع الأغذية، والجهود العربية لمواكبة الأنظمة العالمية في مجال سلامة الغذاء، ويتخلل ذلك جلسات للنقاش بين ممثلي الحكومات والشركات المصنّعة والمنتجة.ولفت إلى أن محور الدواء يتطرق إلى الحوكمة والتنظيمات الدوائية، وتوطين صناعة الدواء، والأمن الدوائي العربي ومدى الإتاحة والتوافر، وتُعرض تجارب ناجحة في الدول العربية والأجنبية في مجال الصناعة الدوائية، فيما يبحث محور الأجهزة والمنتجات الطبية، الحوكمة في تنظيمات الأجهزة الطبية والسعي نحو التجانس، وتنظيمات الرقابة في الأجهزة الطبية، وتطبيقات في رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، وتوجهات حديثة في رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، إضافة إلى عرض تجارب ناجحة في الدول العربية والأجنبية، وعقد جلسات نقاش بين ممثلي الحكومات والشركات المصنّعة والمنتجة.ويسعى المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء إلى إيجاد حلول للتحديات والصعوبات التي تواجه الهيئات الرقابية والشركات المصنّعة والمسوّقة في الوطن العربي في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، ويعزز مراجعة اللوائح والأنظمة المحلية لدعم وتوطين الصناعة في الوطن العربي بما يكفل الاكتفاء المحلي.ويركز على بناء منصة تشاركية لعرض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الدول العربية، والسعي نحو تحقيق الأمن الغذائي والدوائي العربي، وإحداث نقلة نوعية في التعاون والتكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الثقة بينهما، وإنشاء شبكة عربية للدواء والأجهزة الطبية، وتشجيع الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وتفعيل توصيات المؤتمر في دورتيه الأولى والثانية، وإزالة المعوقات الفنية والصحية غير المبنية على أسس علمية ومعايير دولية أمام تجارة الغذاء العربية البينية، ومواءمة الأنظمة الرقابية الدوائية وتوحيد آليات التسجيل الدوائي بالدول العربية، وحماية المستهلك العربي من خلال أطر تشريعية ونظم رقابية تضمن سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.ومن بين المشاركين في المؤتمر معالي وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم، ومعالي وزير الصحة السعودي الأسبق الدكتور حمد المانع، ومعالي وزير الصحة الأردني الأسبق الدكتور علي الحياصات، والمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بوزارة الصحة الأردنية الدكتور هايل عبيدات، و وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة الإماراتية الدكتور أمين الأميري، و وكيل وزارة الصحة في ليبيا الدكتور عيسي العمياني، و المدير العام للوكالة الوطنية للمنتجات الدوائية في وزارة الصحة الجزائرية الدكتور بنياد وطفي، و رئيس هيئة رقابة الدواء والمنتجات الطبية في وزارة الصحة المغربية الدكتور عمر بوعزة، والعديد من ممثلي وزارات الصحة في الدول العربية.// انتهى //13:23ت م