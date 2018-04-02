الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسوقع مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض وجمعية "خيرات" لحفظ النعمة، مذكرة تعاون وشراكة مجتمعية في مجال حفظ النعمة والشراكة المجتمعية، وكذلك وقعت الجمعية ثلاث مذكرات تعاون مشابهة مع عدد من الفنادق وشركة دور للضيافة في منطقة الرياض، وذلك في جناح مجلس التنمية السياحية في منطقة الرياض أمس، ضمن ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2018 ، الذي يقام حالياً في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.وقام بالتوقيع على الاتفاقيات كل من، مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس عبدالعزيز آل حسن، والمدير التنفيذي لجمعية "خيرات" الدكتورة نورة بن عبدالعزيز السيف، ونائب الرئيس للأصول والممتلكات في شركة دور للضيافة سلطان بن بدر العتيبي.وتتضمن مذكرة التعاون، تفعيل برامج جمعية "خيرات" التي تعنى بجمع فائض الطعام وإعادة توزيعه على المحتاجين ونشر ثقافة حفظ النعمة في المجتمع بما يتوافق مع المسؤولية الاجتماعية المناطة على مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض، التي تعنى بالاهتمام بالقطاع السياحي بجميع جوانبه في المنطقة، وذلك بتنظيمها وتنميتها وترويجها، بجانب تقديم الجمعية خدماتها للمجلس في جمع فائض الطعام من المناسبات التي ترعاها وتوزيعه على المستفيدين في منطقة الرياض، وأيضاً تقديم الجمعية نشرة شهرية للمجلس عن انجازات التعاون بين الطرفين على جميع حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.وتنص الاتفاقية على أن يحفز المجلس مديري الفنادق بالرياض على تفعيل دورهم الاجتماعي من خلال عقد اتفاقية حفظ النعمة مع الجمعية، وكذلك توجيه المجلس للفنادق من أجل تسهيل مهمة الجمعية في جمع وحفظ فائض الطعام لديهم وحثهم على تقديم الدعم المعنوي والمادي لها، وإقامة ملتقيات سنوية للفنادق من تنظيم المجلس وعلى شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الرئيس الفخري للجمعية، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، لإبراز انجازات التعاون بين الطرفين، إضافة إلى تكريم المجلس في الحفل السنوي للجمعية والمقام على شرف رئيسها الفخري، والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في الظهور الإعلامي والاجتماعي من خلال ربط شعاري المجلس والجمعية في المحافل المختلفة.ويشارك مجلس التنمية السياحية في منطقة الرياض في الدورة الـ 11 لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الذي يقام حالياً في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، من خلال جناح يخصصه المجلس ممثلاً في فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، لشركائه بالمنطقة، حيث يشارك عدد كبير من الجهات الحكومية والشركات السياحية والفنادق والمنتجعات السياحية، ويقدم الجناح لزواره العديد من المطبوعات والنشرات عن المقومات السياحية والتاريخية والتراثية والأثرية والطبيعية والحرف اليدوية والعادات والتقاليد التي تتميز بها المنطقة، كما يعرض أيضاً لزواره فيلماً تسجيلياً إضافة إلى الكثير من الصور عن المواقع التراثية بمنطقة الرياض، بجانب العروض والمأكولات الشعبية الخاصة بالمنطقة، وعروض الحرف اليدوية والمهن.وأوضح المهندس عبدالعزيز آل حسن أن المشاركة في الملتقى تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بهدف إبراز الرياض ومقوماتها السياحية وعرض الأنشطة والمشاريع السياحية، والترويج لمنطقة الرياض كوجهة سياحية من خلال التعريف بالمقومات السياحية والتراثية التي تتمتع بها المنطقة وتنشيط الحركة السياحية فيها خاصة مع اقتراب إجازة الصيف.وأفاد أن الجناح يستعرض المقومات السياحية بمنطقة الرياض وفرص الاستثمار السياحي والمبادرات والمشاريع السياحية الجديدة من خلال عدد من الجهات الحكومية والخاصة بجانب الشركات العاملة في القطاع السياحي بالمنطقة والفنادق ووكالات السفر والسياحة، ويشهد إطلاق عدد من المبادرات في المجال السياحي وتوقيع عدد من الاتفاقيات، ويستقبل ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من المهتمين والمستثمرين في القطاع السياحي.وأشار آل حسن إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات والمعارض في المنطقة تسهم في تنشيط السياحة الداخلية في الرياض وانعاش الحركة السياحية، لا سيما وأن المنطقة تعد من أكثر مناطق المملكة جاهزية واستعداداً لاستقبال المعارض والفعاليات، معـداً الملتقى وغيره من المعارض والمؤتمرات السياحية تسلط الضوء على أهمية قطاع السياحة والتراث الوطني كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في ناحية الإسهام في الناتج المحلي وتوفير الفرص الاستثمارية والوظيفية للمواطنين ضمن رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:24ت م