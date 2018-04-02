الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسوقعت هيئة تقويم التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اتفاقية مع المجلس الأمريكي للتعليم الصيدلي بهدف التعاون وتبادل الخبرات فيما يعزز عمليات التقويم وضمان الجودة لبرامج الصيدلة في الجامعات السعودية ويسهم في توطين الممارسات الدولية المتميزة.وتنص الاتفاقية على عدة بنود من أهمها، تفعيل التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز جودة التعليم الصيدلاني على المستوى الدولي وبما يتفق مع رؤية ورسالة الطرفين وأهدافهم، والتواصل بانتظام وتبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالمعايير والمحكات، والممارسات الجيدة، والإجراءات، والنماذج، والأدوات، والمنشورات، ودراسة نظم ضمان الجودة والسياسات والإجراءات، والتعليم والتدريب الصيدلاني في نطاق عمل الجهتين.كما تنص الاتفاقية على الموافقة لبرامج الصيدلة في المملكة للحصول على شهادة الاعتراف من المجلس الأمريكي للتعليم الصيدلي وفق ضوابط وإجراءات يتفق عليها الطرفان، وكذلك إشراك ملاحظين من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في عمليات التقويم التي يقوم بها المجلس الأمريكي للتعليم الصيدلي في المملكة، كم نصت اتفاقية التعاون أيضاً على تبادل البيانات والتقارير ذات العلاقة بين الطرفين.//انتهى//13:25ت م