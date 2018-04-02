حائل 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسبدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة شؤون المعلمين, باستقبال طلبات الراغبين التقديم على حركة النقل الداخلي في نظام نور وتحديث بيانات جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية, وذلك حرصاً منها على تحقيق الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات وتسديد احتياج المدارس والاستعداد المبكر لاستقرار الميدان التربوي للعام الدراسي القادم 1439 /1440 هـ .وأبان تعليم حائل أنه سيتم إغلاق النظام بنهاية دوام يوم الاثنين 30 /7 /1439هـ, مؤكدة أن المعلم والمعلمة وقائد وقائدة المدرسة عليهم مسؤولية تامة عن صحة البيانات ودقتها.// انتهى //14:26ت م