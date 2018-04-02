عرعر 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم, عميدة كلية التميز للبنات بعرعر جاكلين هسكنسون يرافقها عدد من القيادات النسائية في الكلية.واطلع سموه خلال الاستقبال على أهم استثمارات الكلية وأبرز مستجدات التدريب في كلية التميز المنبثقة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, في مجالات اللغة الانجليزية, وتخصصات إدارة الأعمال وإدارة الفعاليات والأنشطة.وناقش سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أهم الشراكات والمبادرات التي تعقدها الكلية من أجل إيجاد فرص عمل للخريجات وإعداد كوادر تقنية مؤهلة قادرة على التميز, منوهاً بالجهود التي يقوم بها منسوبو الكلية بالمنطقة، داعياً إلى مواصلة العمل من خلال تفعيل التخصصات المهمة التي يحتاجها سوق العمل, متمنياً لهم التوفيق والنجاح.من جهتها أعربت عميدة كلية التميز للبنات بعرعر, عن شكرها وامتنانها لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على إتاحة الفرصة للقائه والاستماع إلى توجيهاته.// انتهى //14:28ت م