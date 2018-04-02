محايل 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسرأس محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي أمس, الجلسة الثالثة للمجلس المحلي في دورته الخامسة ، وذلك في قاعة الاجتماعات بمركز البلدية الحضاري.وبدأ الاجتماع بكلمة للمحافظ قدم من خلالها الشكر لأعضاء المجلس المحلي في دورته السابقة ، مرحباً بأعضاء المجلس المعينين مؤخراً، منوهاً بما تحظى به المحافظة من دعم واهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, وسمو نائبه , في مختلف المجالات ، سائلاً الله التوفيق للجميع في خدمة المحافظة ومراكزها ، بما يسهم في تنميتها وتطويرها تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - .وناقش المجلس النقاط المدرجة على جدول أعمال الجلسة ، والعديد من الاحتياجات والمقترحات والمطالب الرئيسة، وطلبات الأهالي لعدد من المراكز التابعة للمحافظة , كما اتخذ المجلس بشأنها التوصيات اللازمة .// انتهى //14:31ت م