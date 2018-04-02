الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسرعت حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود اليوم الحفل السنوي لتكريم الطالبات المتفوقات، وعددهن ٣٠٢ على مستوى المنطقة الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على مسرح جامعة الملك سعود , بحضور نخبة من قيادات وزارة التعليم وأمهات الطالبات .وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقت حرم أمير منطقة الرياض كلمة هنأت فيها الطالبات المتفوقات ، وقالت: نحتفي اليوم بكوكبة جديدة من طالباتنا المبدعات ما بين متفوقات ومتميزات وفائزات ومسرعات وبنات شهدائنا، يحتضنهن وطن عظيم ، تحت مظلة حكومتنا الرشيدة، رعاها الله، التي لا تألو جهداً في رعاية شباب الوطن ودعمهم بقيادة وزارة التعليم، موجهة الشكر للجميع ولهن بالتوفيق والسداد.من جانبه قدم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي عبر كلمة مسجلة شكره لحرم سمو أمير الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، على رعايتها حفل تكريم الطالبات المتفوقات لهذا العام، مبينًا أنها "منحت الحفل أهمية كبيرة، وشاركت الطالبات فرحتهن بالتفوق والتميز وتعزيز وعي المجتمع بهذه الفئة المتميزة والمتفوقة في ركب العلم، مهنئا الطالبات المتفوقات، وتمنى لهن دوام التوفيق والنجاح، مؤكداً أن هذا التكريم فاعل وأساس في تحقيق الأهداف التربوية والاهتمام بالمتفوقين ورعايتهم لمواصلة مسيرة الإبداع، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به التعليم في بلادنا من القيادة الحكيمة.من جهتهن، عبرت الطالبات المتفوقات عن شكرهن وتقديرهن لإدارة التعليم بمنطقة الرياض، في كلمة ألقتها نيابة عنهن الطالبة رند بنت فهد العامر، مشيرة فيها إلى ما لقينه من اهتمام ورعاية من قبل أولته القيادة الرشيدة.من جهتها هنأت المساعدة للشئون التعليمية بالرياض ريم بنت محمد الراشد الطالبات المكرمات، مؤكدة أن هذه المناسبة تعد مفخرة في مسيرة إدارة التعليم بمنطقة الرياض، وما هو إلا حافز على مزيد من التفوق والإبداع، وشاحذ للهمم العالية والآمال البعيدة، وأن الأمم لا ترتقي إلى أعلى المراتب إلا بسواعد المتفوقين والمتفوقات من أبنائها.//انتهى//14:39ت م