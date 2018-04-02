الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واستواصلت أعمال المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل في نسخته الخامسة، بعنوان "رؤية وآفاق نجاح"، والمعارض المصاحبة، المنعقد خلال يومي 15 و 16 رجب الحالي ، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الانتركونتننتال بالرياض، بحضور ستة آلاف مشارك من الداخل والخارج، مشتملا على العديد من ورش العمل والمحاضرات العلمية للخبراء والعلماء المتخصصين من 18 دولة.وتخللت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر عدداً من الجلسات والحوارات في مجال البحث العلمي، إلى جانب دراسات الخبراء في المجال، وورش عمل عن "دور المؤسسات غير الحكومية".وأثرت الخبيرة في مجال الخدمات الاستشارية في الأمم المتحدة نورة السديري ورشة العمل بحديثها عن جمع التبرعات بوصفها علم وفن في نفس الوقت، وأن 80% هو نصيب الإعاقة من الدعم الخيري عالمياً، ويجب على العاملين في المنظمات اللاربحية أن يتعلموا كيف يثيروا اهتمام المتبرعين من المنظمات الربحية وأفراد المجتمع وكيفية الحفاظ على استمرار علاقة الشراكة معهم، كونهم المفتاح الأساسي للمنظمات الخيرية.من جانبها أوضحت مديرة العطاء المؤسسي في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة فيرا لوكسنر أن المنظمات الخيرية تقدم 80% من خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم ، كما تتركز خدماتهم بشكل كبير على التعليم والتوظيف وكبار السن، وأن من أكبر التحديات التي تواجه المنظمات الغير ربحية هي إيجاد الشركاء والقدرة على تدريب المدربين وتغيير العقليات في المجتمع نحو الإعاقة، وجذب عدداً أكبر من المتبرعين وتكوين شراكات معهم.من جهته أشار مؤسس معهد one mind غارن ستاغلين إلى أن الإصابات العقلية أكثر من الجسدية على مستوى الأشخاص في العالم، وأن الإصابة بالأمراض النفسية قد تصل إلى إصابة شخص واحد من كل أربعة أشخاص في جميع أنحاء العالم، وهو أثر هائل ومعقد على الأسر والمجتمعات والاقتصادات، فتكلفة الأمراض النفسية تصل إلى أكثر من 900 مليار دولار للرعاية المتخصصة والمزمنة في الولايات المتحدة الأميركية، وارتفاع تكاليف خدمات الرعاية والمساندة، إضافة إلى ضعف الإنتاج الوظيفي للمصاب بهذه الأمراض، مضيفاً أن مرض انفصام الشخصية أصاب أكثر من 26 مليون شخص حول العالم، كما يصيب مرض الزهايمر 74.5 مليون من الأشخاص حول العالم.بدوره قال مستشار المنظمات غير الربحية في الولايات المتحدة الأمريكية دوج وايت: إن المجتمع له دور في تفعيل الأعمال الخيرية عبر تقديم الخدمات التي يحتاجها المجتمع، وأن العمل الإنساني لا يقوده أية جهة أو دولة بل يسير بحب الإنسانية، وفي المقابل يجب دراسة ما تقدمه المنظمات الغير ربحية لمعرفة الأثر الحاصل على أرض الواقع من طعام وسكن وغيرها لتحقيق أفضل فعالية وشفافية وتوفير قاعدة بيانات لها، مشيراً إلى أن الثقة مهمة جداً في عمل هذه المنظمات، وأن عالمنا بدونها مروع وفظيع.وعن العمل التطوعي، أفادت سيدة الأعمال من نيويورك شوزان وايت أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق 390 بليون دولار على الأعمال التطوعية، مبينة أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع المنظمات والشركات الربحية إلى التبرع للمنظمات الخيرية، ومنها تفعيل جانب المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع وتكوين موقف إيجابي عنها لدى أفراد المجتمع وغيرها، مؤكدة على أهمية إدارة عملية التبرع بشكل فعال.// انتهى //14:43ت م