بريدة 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسينطلق غداً ملتقى القصيم العلمي لطب الأسنان السنوي بنسخته العاشرة ، الذي تنظمه جامعة القصيم لطلاب وطالبات وأطباء طب الأسنان وحديثي التخرج بالمملكة ، وذلك برعاية معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود.ويهدف الملتقى إلى إنماء بذور التواصل والتبادل المعرفي والعلمي بين طلاب طب الأسنان في المملكة ، وتوعية طلاب ومنسوبي الجامعة بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان من خلال جلسات مناقشة ومحاضرات علمية ، ومحاضرات تعليمية ، وعروض تقديمية طلابية ، وملصقات علمية ، ومعارض مصاحبة ، تحت إدارة طلابية شاملة من طلاب كلية طب الأسنان بجامعة القصيم .ويشهد الملتقى تطوراً سنويًا ملحوظاً على صعيد الطرح العلمي أو الاستقطابي لطلاب وطالبات طب الأسنان, وكذلك المتحدثين السعوديين والدوليين في سبيل الارتقاء المعرفي بمجتمع طب الأسنان في المملكة ، ومن خلال ملتقى علمي بحثي متميز وطنياً ، يستهدف طلاب وأطباء طب الأسنان لتوفير بيئة خصبة علمياً, وخلق روح التنافس الشريف في مجتمع طب الأسنان وبرسالة تنظيم واحتضان ملتقى وطني فريد ومتميز, يستهدف الطلاب والأطباء لرفع مجتمع طب الأسنان علمياً وبحثياً من خلال طرح الأساس العلمي والبحثي وإقامة ورش عمل للتطوير المهني.كما يسعى الملتقى لإكساب الطلاب والطالبات العديد من المهارات الإدارية والعملية, وزرع روح القيادة والعمل الجماعي في الرؤساء والأعضاء المنظمين من الطلاب والطالبات, وتعزيز المستوى العلمي, والقيم البحثية الإبداعية, وإثراء الساحة الأكاديمية الطلابية في المملكة, ونشر الإنتاج العلمي والبحثي, وغرس وتعزيز قيم التنافس العلمي الشريف، وتعزيز الثقافة الصحية للفم والأسنان, وبناء جسور التواصل العلمي بين طلاب وطالبات طب الأسنان في المملكة باستضافة متحدثين محليين وعالميين, ودعم الشركات السعودية الناشئة بإدخالهم رعاة في التنظيم والضيافة والتجهيزات والزيارات, وتفعيل التراث الاجتماعي المحلي للمنطقة ولتاريخ المملكة, وبناء هيكلة واضحة تختص بجودة وتطوير الملتقى ومواكبة الملتقيات العالمية الكبرى.// انتهى //14:45ت م