نجران 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسشدد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على تطبيق العقوبات بكل حزم وصرامة، ضد مخالفي نظام صيد الحيوانات والطيور البرية.جاء ذلك أثناء استعراض سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، خطة عمل لجنة الصيد، التي قدمها رئيس اللجنة، وكيل الإمارة المكلف، الدكتور حمود بن سماح المجلاد، بحضور مندوب من الهيئة السعودية للحياة الفطرية.وناقش سموه خلال اللقاء سبل تطبيق الأنظمة، وردع المخالفين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية المعنية.// انتهى //14:46ت م