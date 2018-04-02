جدة 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسدشن معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان اليوم، ملتقى التوظيف الأول للخريجين والخريجات الذي تنظمه الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف، ووكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتورة شذى الخصيفان، وعدد من قيادات وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ورجال الأعمال، وذلك بقاعة بلاتسو .وأوضح معاليه, أن الملتقى الذي تستمر فعالياته لمدة يومين يعد منفذ الحصاد وأهم المؤشرات لتحقيق أهداف العملية التعليمية، ومدى تأهيل الخريجين لسوق العمل، معرباً عن شكره وتقديره لشركاء النجاح في الملتقى من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ولكل القائمين على تنظيم الملتقى.واستهلت الفعاليات بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى عميد شئون الطلاب الدكتور هاشم بالخير كلمة اللجنة المنظمة بين فيها أن انعقاد الملتقى يأتي في وقت تتظافر فيها الجهود الوطنية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في توسيع توطين الوظائف، حيث وضعت اللجنة المنظمة هذه المعطيات نصب عينيها عند تحديد أهدافه بعناية كتوفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية لخريجي وخريجات الجامعة، أو المتوقع تخرجهم خلال العام الجاري، بالإضافة إلى عموم الشباب السعودي الباحث عن العمل.عقب ذلك, دشن معالي مدير الجامعة معرض التوظيف المصاحب وتجول في أقسامه المتعددة, واستمع لشرح لما تقدمه هذه الجهات من خدمات للباحثين عن العمل، مبدياً إعجابه بهذا الاهتمام والتفاعل الإيجابي والمثمر، بعدها كرم معاليه الرعاة والمشاركين وشركاء النجاح من القطاعين الحكومي والخاص.وبدأت فعاليات الملتقى في يومه الأول بعقد 4 جلسات حوارية رئيسية, حيث استعرضت الأولى المبادرات المهنية لجامعة جدة، والجلسة الثانية ناقشت دور كليات الأعمال بالمملكة في تلبية احتياجات سوق العمل السعودي، أما الجلسة الثالثة فجاءت بعنوان المستقبل البحث عن الوظيفة أم إيجادها ورسم خريطة كاملة حول عالم الوظائف في ظل التحول الرقمي الذي يجتاح العالم الذي توليه رؤية المملكة 2030 اهتماماً خاصاً، فيما خصصت الجلسة الرابعة لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات.يذكر أن جلسات الملتقى, ستتواصل في الفترة المسائية وفي اليوم الثاني غداً، مشتملة العديد من المحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل عن كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز مقابلات التوظيف والعمل الحر، وتوليد الافكار ودورات التأهيل الوظيفي وغيرها من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بأهداف الملتقى.// انتهى //14:56ت م