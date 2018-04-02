نجران 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأكد وكيل جامعة نجران للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات يوم المهنة الثاني بالجامعة الدكتور محمد سلطان العسيري، اكتمال استعدادات الجامعة لافتتاح فعاليات ملتقى يوم المهنة الثاني غداً، برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران .وأوضح أن الجهات المشاركة في المعرض ستستقبل الخريجين والخريجات للتوظيف والتدريب من خلال توفير منصات استلام السير الذاتية والمقابلة الشخصية لتوقيع عقود التوظيف، إضافة إلى أنها ستوفر الفرص التدريبية للطلاب بهدف تهيئتهم لسوق العمل وتعريفهم بمتطلباته وتبني ابتكاراتهم، كما سيتم استعراض أبرز وأهم الخدمات التي تقدمها الشركات في مجال التدريب والتوظيف.// انتهى //15:03ت م