الرس 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسبدأ تعليم محافظة الرس أمس, في تثقيف الطالبات بريادة الأعمال والاستثمار ، حيث أقام قسم النشاط للطالبات مشروع "ريادي" ، وذلك عبر عقد لقاء تعريفي نفذ من قبل مشرفة النشاط ومنسقة المشروع تغريد الخليفة ، بحضور مساعدة مدير التعليم فوزية الرميح.ويعد هذا المشروع إحدى مبادرات برنامج التحوُّل الوطني 2020 المنفَّذة في وزارة التعليم ، التي تهدف إلى إكساب الطالبة مهارات سوق العمل ، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال ، وتحفز على العمل الحر والاستثمار.وتعتمد فكرة مبادرة "ريادي" على تأسيس منظومة مترابطة ومتكاملة، حيث تبدأ بالتثقيف ثم التدريب والتوجيه، ثم التمكين والتتويج، إذ يُتاح للطالبة عَرْض أفكارهم الريادية، في إطار بيئة تنافُسية تربوية يخضعون خلالها لعمليات تقييم متتالية مِن قِبَل خبراء ومحكِّمين وفق معايير علمية معيَّنة تحدِّد المشروعات المتميِّزة لترشيحها للمراحل التنافُسية الأعلى.// انتهى //15:04ت م