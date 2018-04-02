الكويت 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأعلنت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) تنظيمها غدا الثلاثاء ورشة العمل الإقليمية التدريبية الـ10 لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ بمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية والعربية المتخصصة.وقالت (أوابك) في بيان صحفي اليوم إن ورشة العمل التي ستعقد في مقرها بدولة الكويت ستناقش على مدى ثلاثة أيام آخر التطورات بشأن قضايا التفاوض باتفاق باريس خاصة المتعلقة بالتكيف والتخفيف والتمويل والتكنولوجيا وأسواق الكربون والتجارة والحوار التيسيري لعام 2018 وذلك تحضيراً لمؤتمر تغير المناخ والاجتماع التحضيري الذي سيعقد في مدينة بون الألمانية في 30 ابريل الجاري.وأضافت أن الورشة ستناقش أيضا بعض القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي لدراسة أثر تغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائي ومستويات الإنتاجية الزراعية ونوعية الإنتاج والآثار المترتبة على التجارة والحاجة إلى معالجة هذه المسائل ضمن إطار سياسات التكيف التي تساعد أيضاً في إجراءات التخفيف بالإضافة الى العديد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بتغير المناخ.// انتهى //16:07ت م