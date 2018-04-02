الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واس

توجت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الفائزين بجائزة التميز السياحي السعودي 2018 ، خلال حفل أقامته أمس على هامش ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي في نسخته الحادية عشرة، الذي انطلقت أعماله في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أمس، تحت شعار " السياحة ملتقى الصناعات".

وشملت الجوائز المبادرات الناجحة والمتميزة سياحياً، التي قسمت على عدد من الفروع الرئيسة هي ( العاملين بالسياحة، ومنشآت تدريب سياحي ، والمراكز التجارية والترفيهية، والمطاعم، والمقاهي، وخدمات المواصلات، وموقع جذب سياحي، والفعاليات والمهرجانات، وكالات السفر

ومنظمي الرحلات السياحية، والفنادق، والشقق المفروشة والوحدات السكنية، والمنتجعات)، التي تضمنت 38 فئة تنوعت ما بين أفراد, ودور إيواء ومعاهد وكليات ومراكز تجارية وشركات ومؤسسات خدمية .

وتأتي الجائزة ضمن ما تقدمه الهيئة من دعم متعدد الجوانب يشمل جميع المساهمات والمبادرات في تطوير مجال السياحة والسفر بالمملكة، بما يضمن استمرار النجاح السياحي على المستوى المحلي والعالمي، ودافعاً مهماً في مجال تطوير صناعة السياحة المحلية، وتقديراً للجهود التي تبذلها المنشآت السياحية والأفراد من مسؤولين ومهتمين في الشأن السياحي، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم التنافسية والتحفيز في عملية التطوير، وتحديث القطاع السياحي من أجل ضمان تقديم خدمات سياحية متميزة، والإسهام في نشر أفضل الممارسات لتحقيق الاستثمار الأمثل لإدارة الأعمال والنشاطات السياحية في جميع مناطق المملكة.

يذكر أن جائزة التميز السياحي لهذا العام 2018، طورت ونفذت لتشمل فئات جديدة، تأهلت من خلال التقديم للترشح فيها على مستوى المملكة، من المنشآت والأفراد، بناء على معايير خاصة في مجال السياحة والضيافة وصناعتها.

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16:08ت م