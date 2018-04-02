نجران 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، من مكتبه بالإمارة، اليوم، حملة "شكرًا جنودنا"، المتمثلة في مبادرة وطنية، تقدمها مجموعة ابن رشد الطبية، لخدمة الجنود المرابطين على الحد الجنوبي.وأشاد سموه، لدى لقائه مدير المجموعة، فهد بن أحمد الشريف، بالمبادرات التي قدمها رجال الأعمال، والمؤسسات الأهلية، منذ انطلاقة عاصفة الحزم، التي تنم عن وطنية صادقة، وإخلاص في خدمة الوطن.وأكد الشريف أن تقديم الخدمات الطبية لمنسوبي القوات العسكرية، واجب ديني ووطني، وهو أقل ما يقدم للرجال الثابتين لصون الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن الحملة تستمر لمدة عام كامل، عبر تقدم الخدمات العلاجية مجانًا في مركز ابن رشد التخصصي للعيون.// انتهى //16:10ت م