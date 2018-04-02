الأحساء 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واستنظم لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء بعد غدٍ، بالتعاون مع وزارة الاسكان، ورشة عمل مفتوحة للتعريف بشبكة "إيجار" الإلكترونية وأهدافها واستخداماتها ومميزاتها.وتأتي الورشة ضمن البرامج والفعاليات التي تنظمها وتنفذها اللجنة في إطار خطتها للعام الحالي بما يسهم في تنمية وزيادة الوعي العقاري ويساعد في توفير بيئة متطورة ومحفزة تعمل على تقديم قيمة مضافة للقطاع العقاري والسكني بالمنطقة، حيث يشارك مسؤولو شبكة "إيجار" التابعة لوزارة الاسكان بالطرح والنقاش والإجابة على مختلف الاستفسارات، والاستماع لمقترحات العقاريين والوسطاء العقاريين نحو تطوير الشبكة بما يخدم جميع أطراف العملية الإيجارية.وتهدف الورشة إلى تعريف وتمكين العقاريين والوسطاء العقاريين والمهتمين بـ "إيجار" من استخداماتها المتنوعة والتعرف على آلية حفظ حقوق جميع الأطراف، وما تقدمه من مزايا تخدم جميع أطراف العملية الإيجارية من مستأجرين ومؤجرين ووسطاء عقاريين وذلك عبر عقد إيجار موحد الذي يعامل بصفته سندًا تنفيذيًا يسهم في تقليص النزاعات المحتملة أو حلها بسرعة، وهو ما يضمن تقديم العديد من المزايا والفوائد.ونوه رئيس اللجنة المهندس خالد الصالح بدور "إيجار" في تقديم حلول تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، بما ينتج قاعدة بيانات عقارية حديثة وقادرة على إعطاء قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية وزيادة الثقة بينهم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية وبالتالي توفير المزيد من الوحدات السكنية المعدة للإيجار وتحقيق أسعار عادلة ومناسبة للجميع، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان في إطار تحقيق أهدافها التنموية.يشُار إلى أن شبكة "إيجار" الإلكترونية تهدف إلى توثيق عقود الإيجار وحفظ حقوق جميع الأطراف، وصياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، وتحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي إضافة إلى المساهمة في تقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.// انتهى //16:13ت م