الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسافتتح قائد معهد استخبارات وأمن القوات المسلحة اللواء الركن الحسن بن عبدالله الحفظي بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة العميد الركن سطم فارس بن طوالة اليوم ، برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات بمعهد استخبارات وأمن القوات المسلحة الذي تنظمه إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة .ورحب اللواء الحفظي بالضيوف والجهات المشاركة في افتتاح برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات بمعهد استخبارات وأمن القوات المسلحة وتقدم بالشكر لرئيس هيئة إدارة القوات المسلحة والبرنامج وفقاً للتوجيهات الكريمة بالحرص على مثل هذه البرامج.وألقى مدير إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة كلمة استعرض فيها انتشار ظاهرة المخدرات على المستوى الدولي، مشيراً إلى تنبه القيادة الرشيدة - حفظها الله - لهذا الأمر من خلال محاربة ظاهرة المخدرات في الداخل والحيلولة دون دخولها البلاد .وأوضح العميد بن طوالة أن المخدرات أصبحت مشكلة عالميه خطيرة وخطراً حقيقياً على المجتمع الدولي الذي استشعر الأخطار الناتجة عن انتشارها فبدأت الجهود حثيثة لدرء خطرها والتصدي لمكافحتها.من جانبه قدم مدير مركز القوات المسلحة للرعاية النفسية بالطائف العقيد الطبيب فواز بن صبيان العتيبي، إيجازاً عن البرنامج وآليته والهدف منه في زيادة التوعية لأفراد القوات المسلحة، مبيناً أن البرنامج صمم وفق إستراتيجية تخصصية شاملة ووفق أطار زمني، للوحدات العسكرية كافة.بعد ذلك تسلم قائد معهد استخبارات وأمن القوات المسلحة درعاً من إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة،ثم افتتح قائد معهد استخبارات وأمن القوات المسلحة المعرض المصاحب لفعاليات البرنامج .ويشمل البرنامج الذي سيستمر ثلاثة أيام العديد من الجلسات التي تسلط الضوء على ماهية المخدرات وأضرارها، ومفهوم الإرشاد الوقائي ، ودور المعهد في الوقاية من الإدمان، والعلاقات الإنسانية في بيئة العمل، والتدخين وعلاقته بتعاطي المخدرات بين المراهقين، إضافة إلى الأسباب المؤدية لتعاطي المخدرات، وأشكال التدهور النفسي والمعرفي الناتج عن التعاطي الى جانب الإجراءات الإدارية والعقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات.الجدير بالذكر أن البرنامج المصاحب يشهد مشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الحرس الوطني والهيئة العامة لمصلحة الجمارك .// انتهى //16:21ت م