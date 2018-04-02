الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسنوه مجلس الشورى بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمباحثات التي أجراها سموه مع عدد من المسؤولين الأمريكيين في عدد من الولايات الأمريكية وما تمخض عنها من نتائج مثمرة على مختلف الجوانب .وأثنى المجلس في بيان أصدره خلال الجلسة العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على جهود سمو ولي العهد خلال الزيارة التي بدأها بمباحثات مهمة مع فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وما نتج عنها من تأكيد على متانة العلاقات الثنائية المتأصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات واتفاق وجهات نظر البلدين حيال التطورات السياسية الإقليمية والدولية فضلاً عن التنسيق الثنائي المشترك بين المملكة وأمريكا بما يخدم الأمن العربي ويقف في وجه التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية وتأكيد عزم البلدين على المضي قدماً في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه عبر التنسيق الدائم بينهما .وأشار المجلس إلى الاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة سمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة ومن أبرزها مذكرة تفاهم لإنشاء(خطة الطاقة الشمسية 2030)التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية , وكذلك مذكرة تفاهم مع جي بي مورغان لبحث التعاون في مجال التمويل الصناعي داخل المملكة عبر تطوير منتجات تمويلية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة , وتوقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة العربية السعودية.وأشاد المجلس بمذكرة التفاهم التي وقعت مع جامعة Draper المتخصصة بتعليم ريادة الأعمال التي تهدف لابتعاث15مرشحاً سعودياً للتدريب بمقر الجامعة بوادي السيليكون واستكشاف فرصة إنشاء مقر للجامعة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الاتحاد ، وبالتوقيع على البرنامج التنفيذي المشترك بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة ويمثلها: مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة لدعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام (2018) .وشدد المجلس على أن الاهتمام المتبادل بين قيادتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية يؤكد الانسجام التام بين البلدين تجاه النظر بعمق كبير نحو تعزيز العلاقات بينهما تلبية للمصالح المشتركة من جهة ومعالجة العديد من الملفات الإقليمية من جهة أخرى ولا سيما ما يتعلق بالتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.// انتهى //16:25ت م