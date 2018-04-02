السيح 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأقر ‏المجلس البلدي لبلدية الخرج اليوم فتح مرافق برج المياه بمدينة السيح وساحة الشهداء للزوار ، وذلك خلال اجتماع المجلس في جلسته ‏الـ 29 التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور مصلح العنزي.‏وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، ‏وعدداً من التقارير وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس ، وبعض المقترحات المقدمة من المواطنين حول تطوير الخدمات البلدية بمدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدمات المجلس.‏ووجه المجلس شكره لرئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري على الجهود المبذولة والمميزة لإخراج برج المياه بمدينة السيح كتحفة معمارية ومعلم من معالم المملكة.// انتهى//16:29ت م