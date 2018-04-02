عام / بلدي الخرج يقر فتح مرافق برج المياه بمدينة السيح للزوار
الاثنين 1439/7/16 هـ الموافق 2018/04/02 م واس
السيح 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واس
أقر المجلس البلدي لبلدية الخرج اليوم فتح مرافق برج المياه بمدينة السيح وساحة الشهداء للزوار ، وذلك خلال اجتماع المجلس في جلسته الـ 29 التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور مصلح العنزي.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، وعدداً من التقارير وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس ، وبعض المقترحات المقدمة من المواطنين حول تطوير الخدمات البلدية بمدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدمات المجلس.
ووجه المجلس شكره لرئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري على الجهود المبذولة والمميزة لإخراج برج المياه بمدينة السيح كتحفة معمارية ومعلم من معالم المملكة.
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16:29ت م