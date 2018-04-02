عام / بلدي الخرج يقر فتح مرافق برج المياه بمدينة السيح للزوار

الاثنين 1439/7/16 هـ الموافق 2018/04/02 م واس
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السيح 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واس
أقر ‏المجلس البلدي لبلدية الخرج اليوم فتح مرافق برج المياه بمدينة السيح وساحة الشهداء للزوار ، وذلك خلال اجتماع المجلس في جلسته ‏الـ 29 التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور مصلح العنزي.
‏وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، ‏وعدداً من التقارير وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس ، وبعض المقترحات المقدمة من المواطنين حول تطوير الخدمات البلدية بمدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدمات المجلس.
‏ووجه المجلس شكره لرئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري على الجهود المبذولة والمميزة لإخراج برج المياه بمدينة السيح كتحفة معمارية ومعلم من معالم المملكة.
// انتهى//
16:29ت م