القاهرة 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات اليوم رسمياً، فوز فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بفترة رئاسة ثانية عقب حصوله على 21 مليونا و 835 ألفا و387 صوتاً من إجمالي أصوات الناخبين المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي أجريت في شهر مارس الماضي.وقال رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم في مؤتمر صحفي اليوم إن المرشح المنافس المهندس موسى مصطفى موسى حصل في المقابل على 656 ألفا و 534 صوتاً.وأضاف أن الانتخابات شهدت تصويتاً، في الداخل والخارج، من جانب 24 مليونا و 254 ألفا و152 ناخباً بنسبة 5ر41 % من قاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات.// انتهى //17:22ت م