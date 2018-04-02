الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسشهد المؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل، الذي انطلق أمس، مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والتطوعي والأهلية التي تصب في مساعدة المعوقين وتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم من خلال توفير الأجهزة والعلاجات والتأهيل و الأنظمة التي تكفل لهم أن يعيشون حياة طبيعية.وقد شهد المعرض المصاحب للمؤتمر مشاركة أكثر من 25 جهة منها الهيئة العامة السياحة والتراث الوطني، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الابحاث، وشركة تطوير الخدمات التعليمية، ومدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وجمعية الأطفال المعوقين، ووزارة العمل والتنمية الأجتماعية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، كما كان للجهات الخيرية مشاركة كبيرة في المعرض منها الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، وجمعية أسر التوحد الخيرية، وجمعية الإعاقة الحركية للكبار، ومدينة جمعية عنيزة الإنسانية.وشارك فريق ورود نوارة التطوعي المعني بالإهتمامات والخدمات الوطنية والمجتمعية، بمشاركة فاعلة قدم خلالها نشاطات مختلفة من توعية وأرشاد وأستشارة وتدريب لتقوية أواصر المحبة بين الوطن وأبناءه وغرس القيم والمبادئ الوطنية في روح شبابه، ويسعى فريق ورود نوارة لتقديم الخدمات المجتمعية حسب الاحتياج بتأهيل مجموعة من شباب وشابات الوطن كقادة يقدمون رسائل وطنية أيجابية عبر العديد من الوسائل المختلفة.وقدم المعرض العديد من الخدمات للمعاقين سواء من خدمات أجتماعية أو دعم أو توفير الاجهزة مثل كراسي والأسرة و المشايات وطاولات الوقوف والجلاسات والمقاعد والمراتب الهوائية و الرافعات، كما أن من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة خدمة "مساند" التي توفر للمعاقين وكبار السن الكثير من الخدمات في المستشفيات التابعة للوزارة من توفير مواقف سيارات في أماكن مخصصة للمعوقين وكبار السن بالقرب من أبواب المستشفيات حيث أن هذه الخدمة متوفرة في العديد من المستشفيات الحكومية في مناطق المملكة.// انتهى //17:49ت م