ينبع 16 رجب 1439هـ الموافق 02 ابريل 2018 م واسأقامت إدارة تعليم ينبع ممثلةً بقسم الإشراف التربوي شعبة القيادة المدرسية اليوم الاثنين في مقر المتوسطة الثالثة بينبع الصناعية ملتقى (حصاد التميز والإنجاز)، وذلك بهدف إبراز جهود القيادات المدرسية ورفع جودة الأداء التعليمي في الميدان، وقد تم من خلاله تكريم (102) قائدة تربوية من قائدات الميدان التربوي بمدارس المحافظة، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي وعدد من رئيسات الأقسام والمشرفات التربويات.بدأت فعاليات الملتقى بآيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة مسجلة لمدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي أكد فيها أن مسئولية القائدات التربويات في القيادة الإشرافية والقيادة المدرسية في تربية الجيل والنشء تزداد مع التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية بقيادتها الشابة الطموحة والتي تأخذ المملكة نحو المستقبل برؤية واضحة نحو تجويد هذا الوطن الكبير ،وتجويد الإنسان والإنتاج والاقتصاد، حفاظاً على الشخصية السعودية المتميزة التي تعتز بدينها وبمعتقدها وتعتز بقيادتها وتلتف حول هذه القيادة ، لبناء الوطن والسعي نحو تمكنه من الوصول إلى القمة وشكرت مشرفة القيادة المدرسية ضحى لافي الجهني قائدات المدارس على ما بذلوه من جهود خلال العام الدراسي في التخطيط والإعداد والإشراف للبناء والعطاء في الحقل التربوي، مقدمة شكرها لقائدة المتوسطة الثالثة لاستضافتها للقاء (حصاد التميز والإنجاز)، ولجميع من ساهم في نجاح فعاليات الملتقى من لجان إشرافية وتنظيمية ، مبينة إن الاحتفاء بعطاء وتميز الآخرين حدث مفرح يدعو إلى الفخر والاعتزاز ويزيد في الانتماء والأمل، مباركة للفائزين من قيادات ومعلمات وطالبات.وتضمن الحفل المقام بهذه المناسبة على العديد من الفقرات المتنوعة حيث اشتمل على نشيد الترحيبي وأوبريت بعنوان (رموز العطاء)، وعرض لفيلم وثائقي لمنجزات المدارس والتجارب الناجحة في الميدان، وعدد من أوراق العمل التي تختص بالقيادة وسبل تطويرها، وفقرة بعنوان التتويج تم من خلالها تقديم التهنئة لقائدة الثانوية الأولى بينبع الصناعية نورة عايد الذبياني لحصول المدرسة على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم في دورتها العشرين.// انتهى //17:50ت م