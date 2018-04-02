تبوك 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسحظي جناح النادي الأدبي الثقافي بمنطقة تبوك المشارك بمعرض الكتاب الأول بالمنطقة, الذي نظمته جامعة تبوك بمركز الأمير سلطان الحضاري, بإقبال كبير من زوار المعرض .وأوضح المتحدث الإعلامي للنادي عبدالرحمن العكيمي أن مشاركة أدبي تبوك في معرض الكتاب الأول بالمنطقة جاءت امتداداً لمساهمته المتميزة في إثراء الحراك الثقافي, وإيماناً منه بأهمية إبراز رسالته السامية وأثرها الفعال في نشر ثقافة القراءة والتعريف بمخرجاته الفكرية والخدمات التي يقدمها للمجتمع .وبين العكيمي أن النادي شارك بأحدث الإصدارات من مختلف أنواع الكتب في النقد والأدب والشعر والقصة القصيرة والرواية، وشهد جناح النادي توقيع عدد من الكٌتاب لإصداراتهم الأدبية بمشاركة القرّاء والمتابعين, حيث وقع الدكتور نايف الجهني كتابه الذي حمل عنوان "كارما في النية "،كما شهد توقيع الشاعرة هناء العرادي لديوانها " على حافة الأوراق " فيما شارك رئيس قسم اللغة العربية بجامعة تبوك الدكتور مجدي الأحمدي زوار الجناح التوقيع على كتابه النقدي " الرؤيا والتشكيل " والتي تمثل نماذج للكتب التي أصدرها النادي, كما ضم الجناح العديد من الإصدارات الأدبية والثقافية لأبناء المنطقة من المثقفين والمهتمين، منوها بإقبال الشباب على القراءة والاهتمام بما قدمه النادي من مؤلفات في مختلف العلوم والتخصصات .// انتهى //17:51ت م