عام / تعليم الليث يطلق مبادرة "ريادي" لترسيخ ثقافة العمل الحر

الاثنين 1439/7/16 هـ الموافق 2018/04/02 م واس
  • Share on Google+

الليث 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واس
أطلق تعليم الليث اليوم, البرنامج التدريبي لإعداد الميسرين لمبادرة "ريادي" الدي يهدف إلى إكساب الطالب مهارات سوق العمل، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وتحفيزه على العمل الحر والاستثمار.
‏وأوضح خبير مبادرة "ريادي" في تعليم الليث علي بن سالم خلوفة، أن المبادرة تنفذ تحت إشراف شعبة البرامج العامة والتدريب بقسم النشاط الطلابي ، ما تعد إحدى مبادرات برنامج التحوُّل الوطني 2020 المنفَّذة في وزارة التعليم.
// انتهى //
17:52ت م