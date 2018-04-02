الليث 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأطلق تعليم الليث اليوم, البرنامج التدريبي لإعداد الميسرين لمبادرة "ريادي" الدي يهدف إلى إكساب الطالب مهارات سوق العمل، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وتحفيزه على العمل الحر والاستثمار.‏وأوضح خبير مبادرة "ريادي" في تعليم الليث علي بن سالم خلوفة، أن المبادرة تنفذ تحت إشراف شعبة البرامج العامة والتدريب بقسم النشاط الطلابي ، ما تعد إحدى مبادرات برنامج التحوُّل الوطني 2020 المنفَّذة في وزارة التعليم.// انتهى //17:52ت م