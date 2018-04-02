عام / تعليم الليث يطلق مبادرة "ريادي" لترسيخ ثقافة العمل الحر
الاثنين 1439/7/16 هـ الموافق 2018/04/02 م واس
الليث 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واس
أطلق تعليم الليث اليوم, البرنامج التدريبي لإعداد الميسرين لمبادرة "ريادي" الدي يهدف إلى إكساب الطالب مهارات سوق العمل، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وتحفيزه على العمل الحر والاستثمار.
وأوضح خبير مبادرة "ريادي" في تعليم الليث علي بن سالم خلوفة، أن المبادرة تنفذ تحت إشراف شعبة البرامج العامة والتدريب بقسم النشاط الطلابي ، ما تعد إحدى مبادرات برنامج التحوُّل الوطني 2020 المنفَّذة في وزارة التعليم.
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17:52ت م